Dubbio sui (troppi) valori delle beta

Una domanda di: Lella

Ho avuto l’ultima mestruazione il 12/01/2021…. ho fatto

una visita il 18 febbraio, dove mi hanno detto

che ho una piccolissima camera gestazionale. Risulto una settimana indietro

10 febbraio beta 109…13 febbraio 315 16 febbraio

554… 18 febbraio

583…. sono molto preoccupata vorrei una risposta da voi.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, lei è preoccupata (giustamente!) per la sua gravidanza ma io sono preoccupata per lei! Con tutti questi dosaggi delle beta-hCG finirà per dissanguarsi! Ultimamente si sta abusando un po’ di questo esame che andrebbe a mio avviso utilizzato piuttosto nei casi di dubbia gravidanza extra-uterina.

In casi come il suo il dosaggio delle beta non ci aiuta a decidere sul da farsi, non permette di porre alcuna diagnosi e in ogni caso non sostituisce la risposta che darà la prossima ecografia dove, si spera, potremo riuscire finalmente a vedere il suo “fagiolino” con il battito del cuoricino al galoppo.

Immaginiamo che invece l’ecografia ci dica che la gravidanza purtroppo non sta più procedendo…in tal caso le arriverebbero delle mestruazioni un po’ più abbondanti del solito…anche per questo motivo è meglio non sottoporsi a troppi prelievi del sangue prima, non crede?

Capisco sia logorante l’attesa senza poter fare nulla ma è giusto ammettere che dal punto di vista medico il dosaggio delle beta-hCG in caso di sospetto aborto interno serve soprattutto a limitare l’ansia materna e non ha un valore terapeutico per la gravidanza in quanto tale.

All’inizio della gravidanza (e non solo in realtà) occorre proprio fidarsi della Natura e oserei dire tentare di essere ottimisti senza cercare continuamente conferme che tutto stia andando per il meglio. So che è estremamente difficile, eppure vale la pena imparare ad ascoltarsi e a fidarsi del proprio istinto materno (esiste per davvero, glielo posso garantire!)…vedrà che ne vale davvero la pena.

Spero di averla rincuorata, mi auguro di risentirla presto con buone nuove!

Cordialmente.

