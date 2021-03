Dubbio sui valori della translucenza

Una domanda di: Alessia

Buongiorno,

la presente per avere maggiore sicurezza per quanto concerne la translucenza

nucale effettuata a 12+5.

Ho fatto le analisi del sangue a 11 settimane + 5 giorni , i risultati sono i seguenti:

CRL: 61mm

NT: 1.4mm

DVP: 19mm

Osso nasale: presente

Free beta hcg: 62.7UI/L = 1,308 MoM

PAPP-A: 0,82UI/L = 0,369 MoM

Rischio trisomia 21= 1:822

Rischio trisomia 18= minore di 1:20000

Rischio trisomia 15= minore di 1:20000

Le mie perplessità sono legate al fatto che prendo due ovuli di progesterone

(PROMETRIUM) al giorno da sempre in quanto ho avuto un distacco alla quinta

settimana, e al fatto che le analisi le ho fatte una settimana prima della

traslucenza.

Sono davvero a rischio per la trisomia 21?



Cristiana De Petris Cristiana De Petris

Gentile signora,

il rischio per trisomia 21 è intermedio, non alto.

Il progesterone non va ad inficiare la analisi sarebbe però utile sapere la sua età anagrafica per capire se questa può aver o meno influito sul referto.

Ovviamente anche in questo caso, se vuole stare più tranquilla può valutare (insieme al suo ginecologo) l’opportunità di effettuare indagini più approfondite, allo scopo di verificaree che il bambino non presenti problemi. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto