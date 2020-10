Dubbio sui valori delle beta-hCG

Una domanda di: Cristina

Salve. Ultima mestruazione il 24 agosto. Test positivo il 21 settembre. La mia ginecologa mi consiglia un prelievo. Il 21 settembre beta:113,64. 25 settembre: 727,09. La ginecologa mi ha detto che sono cresciute ma di poco. Come le sembrano i valori?

Grazie per la risposta.



Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

è la sua ginecologa che deve concludere l’iter diagnostico, eventualmente indicandole la cadenza con cui effettuare il dosaggio delle beta-hCG ed effettuando una ecografia.

Posso dirle però che di norma, a inizio gravidanza le beta raddoppiano (o quasi) ogni 48 ore, cosa che non sta accadendo nel suo caso.

Un’ecografia le toglierà ogni dubbio. Cari saluti.

