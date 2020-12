Dubbio sul giorno del concepimento

Una domanda di: Noemi

Ho scoperto ieri di essere incinta, e l’app mi conta già 5 settimane e 6 giorni, ma parto dal principio.

I miei ultimi 4 cicli hanno variato da 26 a 24 a 22 giorni, e le mestruazioni sono sempre durate 4 giorni.

L’ultima è avvenuta dal 31 ottobre al 3 novembre, l’app mi dava il picco di

fertilità il 13 novembre, nei 5 giorni precedenti, e nei due giorni successivi.

Posso, e se Sì come faccio, a sapere quando (più o meno il giorno) ha avuto

inizio la gravidanza?

Perché ho una terribile ansia, questo pargoletto lo voglio davvero tanto ma

ho un enorme dubbio.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, immagino la sua ansia e mi affretto a risponderle.

In base al suo ultimo ciclo lei in teoria oggi è di 4 settimane e 6 giorni…non so come mai l’app le calcoli una settimana di vantaggio!

Ad ogni modo, il periodo fertile dura circa una settimana e si può imparare a riconoscerne i sintomi mediante i metodi naturali Sintotermici o Billings (purché appresi da un’insegnante in carne e ossa!)

Quanto alla data effettiva del concepimento, lo strumento più affidabile a nostra disposizione è l’ecografia pelvica. Con l’ecografia è possibile datare la gravidanza e confermare se il concepimento è stato nei tempi previsti in base all’inizio della sua ultima mestruazione o meno. Nell’ultimo caso, si procede a ridatare la gravidanza anticipando o posticipando la settimana a seconda che l’embrione sia più grande o più piccolo dell’atteso. L’importante è effettuare questa prima ecografia nel primo trimestre: solo in questa fase la crescita del bimbo è per così dire “standard”, dopo sarà influenzata da vari fattori genetici e ambientali, quindi anche la datazione potrebbe essere meno precisa se posta a quell’epoca di gravidanza. Non le rimane che programmare un controllo ecografico per dirimere i suoi dubbi.

Spero di esserle stata di aiuto, cordialmente.



