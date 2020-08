Dubbio sul giorno di inizio della pillola

Una domanda di: Sara

Questo mese dovevo iniziare il blister di giovedì ma essendomi dimenticata l’ho iniziata di sabato.. ora che l’ho finito mi chiedevo se il blister potevo iniziarlo di nuovo di giovedì, anticipando di 2 giorni…





Dottor Gaetano Perrini

Gentile Sara, assolutamente sì, può ricominciare di giovedì senza alcun problema. Se non ci saranno dimenticanze, può contare in tutta tranquillità su un’efficace azione contraccettiva. Mi permetto di aggiungere che è buona norma puntare la sveglia (è perfetta quella del telefonino) all’ora dell’assunzione della pillola: in questo modo il rischio di diemnticanze praticamente si azzera. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

