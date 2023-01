Dubbio sul gruppo sanguigno della figlia

Una domanda di: Signora Lorena

Io e mio marito abbiamo entrambi il gruppo sanguigno positivo (papà RH B positivo, mamma RH 0 positivo). Perché mi figlia risulta RH 0 negativo? In attesa di una vostra risposta ringrazio anticipatamente Cordiali saluti.



Cara signora, non c’è nulla di strano nel fatto che sua figlia risulti di gruppo sanguigno 0 RH negativo. Sappia infatti che una persona con gruppo Rh positivo, potrebbe essere in realtà ++, ma anche + – (positivo e negativo) anche se nella pratica viene certificata come RH positivo. Evidentemente è questo il caso di suo marito. Al contrario, un soggetto del gruppo Rh negativo è per forza di cose – -, cioè totalmente negativo. Per quanto riguarda il gruppo sanguigno, evidentemente suo marito è di gruppo B 0 (e non solo B) e ha trasmesso lo 0 a vostra figlia. Le statistiche ci dicono che la vostra coppia aveva il 25 per cento di probabilità di avere un figlio di gruppo 0. Non c’è dunque alcuna incoerenza né incompatibilità tra il vostro sangue e quello di vostra figlia. Cari saluti.

