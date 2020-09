Dubbio sul menarca

Una domanda di: Grazia

Ho una ragazzina di 12 anni. Da più di un anno ho iniziato a vedere che le è cresciuta la peluria. Lo scorso mese ha avuto delle perdite leggere di sangue alternate a perdite rossastre tutto è durato per 4/5.giorni tra sì e no….dalla fine di agosto ad ieri non ha avuto niente .Ieri si è trovata delle macchie leggere di sangue nella mutandina però andando in bagno non ha niente e per tutto il giorno è stata pulita. Non riesco a capire se è una preparazione alla prima mestruazione o se devo preoccuparmi e, di conseguenza. a chi devo rivolgermi? Grazie dei vostri consigli.



Gianni Bona Gianni Bona Gentile signora,

sua figlia ha 12 anni ed è questa più o meno l’età della prima mestruazione (menarca), che può appunto essere rappresentata da piccole perdite di sangue che durano qualche giorno. L’età media della prima mestruazione è infatti 12,2 -12,4 anni. Tenga presente che prima che il ciclo mensile si regolarizzi e che quindi le mestruazioni comincino a presentarsi a intervalli regolari (la media è ogni 28 giorni) possono trascorrere alcuni mesi, senza che questo esprima la presenza di un problema. Aggiungo che oltre al fatto che la sua bambina ha 12 anni, è la presenza di peluria che ci fa pensare al menarca. Credo anche che si sia evidenziato il bottone mammario (primo accenno di mammella) che è un ulteriore segno di imminenza della pubertà. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto