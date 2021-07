Dubbio sul referto dell’ecografia

Una domanda di: Valentina

Buongiorno,

la mia ginecologa dopo avermi fatto un ecografia transvaginale ha scritto: sta utilizzando E.P.(Diane) per PCOS. Utero AV mobile FVC regolari .R.A. libere portio regolare eco t.v. n.d.s. consiglio sospensione E.P. per qualche mese.

Se continuano irregolarità mestruali o acne riprendere E.P.

E’ una camera gestazionale vuota? Perché credo di aver avuto una gravidanza anembrionica l’anno scorso.

Se vuole le mando la foto del foglio dell’ecografia eseguita dalla mia ginecologa.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, questo è il referto di un’ecografia ginecologica che non menziona la presenza di una gravidanza. Non so per quale ragione lei abbia pensato che invece ci siano tracce di una gravidanza. Adesso però le do un consiglio, o meglio una raccomandazione: quando esce dallo studio di un medico che, si presume, lei abbia pagato per la sua prestazione, sia assolutamente certa di aver capito cosa c’è scritto nel referto dell’esame. Si accerti anche di aver compreso la sua situazione clinica e che cosa le viene raccomandato di fare in futuro.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto