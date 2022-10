Dubbio sul referto di un’ecografia

Una domanda di: Enza

Salve, ho un bambino di 4 mesi. Oggi abbiamo fatto un’eco ai bacinetti renali e nel referto c’è scritto “vescica repleta, ureteri iuctavescicali visibili, rene dx dl 60mm in assenza di calicectasia, DAP 8,5 mm rene sn dl 64mm DAP 10 mm”. Vorrei sapere un vostro parere in merito. Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora Enza, dall’esito della ecografia renale di controllo sembra, come spesso avviene, che i diametri delle dimensioni renali siano rientrati nella normalità, specie con la dicitura di assenza di calicectasia nell’ultima ecografia eseguita. La cosa comunque importante è che il bambino cresca regolare e non abbia infezioni delle vie urinarie. Spesso le dimensioni renali in utero, col sospetto di anomalie, si ridimensionano dopo la nascita e nei mesi successivi, come nel suo caso. Con cordialità.

