Dubbio sul risultato del pap test

Una domanda di: Georgia

Ho effettuato il pap test, risultato negativo per lesioni neoplastiche. Tuttavia, nelle note, è segnalata la presenza di emazie e moderata flogosi. Considerando che io e mio marito stiamo tentando da qualche mese di avere un bambino, ritiene che siano necessari ulteriori accertamenti ? La ringrazio in anticipo.



Gentile signora, la presenza di emazie (globuli rossi) e flogosi (infiammazione) non richiede solitamente ulteriori accertamenti perché si tratta di una condizione normale. Tuttavia, se state cercando una gravidanza e volete essere ancora più sicuri, consiglio di effettuare l’HPV DNA test, eseguibile presso qualsiasi laboratorio analisi, utile per individuare l’eventuale presenza di un papilloma virus ad alto rischio oncogeno. Le ricordo di assumere acido folico (400 microgrammi al giorno, ogni giorno) per tutto il periodo della ricerca della gravidanza e almeno fino al termine del primo trimestre. Serve a prevenire alcune gravi malformazioni del feto, prima tra tutte la spina bifida. Con cordialità.

