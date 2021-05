Dubbio sul risultato di bitest e translucenza

Una domanda di: Giulia

Buongiorno Dottoressa. Vorrei avere, se possibile, un parere per quanto

riguarda i risultati del bitest e della translucenza.

Beta hcg 138 ng/ml – mom corretta 2,89

PAPP-A 1,2 mlU/ml – mom corretta 0,30

Età 26 anni, fumo sì

Crl 59,8 mm – mom 0,71

Età gestazionale 12+2

Translucenza 1,10

Rischio trisomia 21 combinato 1:153

Rischio trisomia 21 biochimico maggiore 1:50

Rischio per età 1:881

Rischio combinato 13/18 minore 1:10000

Valori trisomia 21 base 1:887

Valori trisomia 21 calcolato 1:4437

Valori trisomia 18 base 1:2125

Valori trisomia 18 calcolato 1:6441

Valori trisomia 13 base 1:6679

Valori trisomia 13 calcolato 1:26715

Non ho patologie, la precente gravidanza è andata benissimo e la bambina

sanissima. In famiglia non vi sono casi di trisomia 21/13/18.

La ringrazio sin da ora per i chiarimenti e i consigli per vorrà darmi.

Aspetto sua risposta.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Il test combinato identifica correttamente circa l’85% delle donne che hanno un feto con la sindrome di Down. Circa il 5% delle donne riceve invece un risultato cosiddetto falso positivo, vale a dire che indica la presenza della sindrome di Down quando, invece, la sindrome non è presente.

Può trovare tutto a questo indirizzo:

https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/t/test-combinato-in-gravidanza-esami-di-accertamento#il-test

Per quanto riguarda il fumo, in gravidanza più ancora che negli altri momenti della vita è fortemente sconsigliato. Non accenda sigarette: faccia a se stessa e al suo bambino questo regalo. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto