Dubbio sul tipo di inositolo

Una domanda di: Ilaria

Sono alla ricerca di una gravidanza dopo un aborto avuto a luglio scorso. Ho

il ciclo irregolare e ovulazione quasi assente e all’ultima visita

ginecologica mi sono state riscontrate microcisti alle ovaie. Mi è stato

consigliato Chirofert plus che ho iniziato dal mese scorso. Ho letto che

contiene D-Chiro inositolo; vorrei sapere se sarebbe meglio preferire un

integratore che abbia anche Myo inositolo o che sia più adatto per le mie

problematiche. Grazie cordiali saluti.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

i due tipi di inositolo a cui lei si riferisci in effetti svolgono un’azione biologica differente, tuttavia se il suo medico curante le ha prescritto un integratore che

contiene (oltre a altri principi attivi) il D-Chiro-Inositolo avrà le sue buone ragioni. Non saprei proprio come interferire su questo suggerimento

non avendo alcuna informazione su di lei e sulla sua storia clinica: non mi ha neppure detto quanti anni ha! In ogni caso, al di là dell’assunzione di

un integratore che sembra favorire la possibilità di rimanere incinta, è d’obbligo adottare uno stile di vita che ripristini naturalmente la corretta

attività delle ovaie. In primo luogo è irrinunciabile perdere peso, perché i chili di troppo interferiscono sull’attività ovarica e comportano la

formazione di ovociti di scarsa qualità. Le consiglio quindi di consultare un nutrizionista per pianificare con un supporto competente una strategia

alimentare che possa consentire la soluzione della causa che sta a monte del suo problema. Al riguardo

desidero anche sottolineare che affrontare una gravidanza nella condizione di insulinoresistenza con cui ipotizzo lei si trovi alle prese significa

esporsi al rischio di sviluppare il diabete gestazionale, pericoloso per madre e bambino. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

