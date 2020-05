Dubbio sul vaccino antipertosse in gravidanza

Una domanda di: Sara

Buongiorno, mi è stato consigliato di fare il vaccino per la pertosse in questa gravidanza. Io sono preoccupata che possa far male bambino. È sicuro?





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Sara,

gli studi sull’uso del vaccino difterite-tetano-pertosse in gravidanza non hanno documentato un aumento dei rischi per il feto.

Al contrario, la vaccinazione antipertosse (somministrata insieme al vaccino contro difterite e tetano) è efficace nel ridurre il rischio per il neonato di contrarre questa malattia nei primi mesi di vita, prima cioè di poter essere vaccinato e in un periodo in cui le complicanze della malattia possono essere gravi.

Gli anticorpi prodotti dalla mamma in seguito alla vaccinazione passano al feto e rimangono nel neonato per alcune settimane, proteggendolo dall’infezione.

Il periodo ideale per effettuare la vaccinazione è tra la 27a e la 30a settimana di gravidanza.

Cordiali saluti.



