Dubbio sui livelli della vitamina B 12

Una domanda di: Maria

Pure mangiando di tutto (carne pesce formaggi) ho notato

che ho sempre avuto la vitamina B12 un po bassa. In un range di

riferimento di 200/900 io ho sempre 210/250…in gravidanza era addirittura

scesa sotto il range ma questo credo sia normale. Solitamente (al di fuori della gravidanza) è quindi all’interno del range ma al limite. Ho 32 anni.

Ho eseguito gli apca risultati negativi. Secondo lei dovrei fare una

gastroscopia per escludere ad esempio la gastrite autoimmune e o altre

patologie? Vorrei ovviamente evitarla se non fosse necessaria. Grazie mille.



Giovanni Galati Giovanni Galati

Gentile signora il livello è solo lievemente ridotto. Come correttamente individuato si può supplire con un’alimentazione regolare a base di carne e verdure o eventuale ciclo di integrazione vitaminica per bocca.

Circa la necessità di una gastroscopia ricorrerei se ci sono sintomi di maldigestione o se ha personalmente o in famiglia ci sono casi di patologie autoimmuni come celiachia, tiroidite di Hashimoto.

Importante è che i livelli di emoglobina nell’emocromo siano buoni, e che i globuli rossi non mostrino aumento del loro volume come si può evincere da modifiche del valore dchiamato con la siglia “MCV” (Volume corpuscolare medio). Completi ovviamente, se non è già stato fatto, con prelievo per valutare il livello di acido folico e ferritina. Se anche questi valori sono buoni direi che non necessita di altri approfondimenti. Con cordialità.



