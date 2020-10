Dubbio sul valore delle beta-hCG

Una domanda di: Francesca

Salve dottoressa, ultima mestruazione 8 settembre. Il 24 settembre ho avuto un rapporto non protetto. Il 10 ottobre faccio un test di gravidanza: incinta 1-2. Effettuo il dosaggio delle beta giovedì 15 ottobre: 261.0. Rifaccio le seconda beta il 20 ottobre: valore 591.15. Secondo lei la gravidanza va avanti ? Sono

Salve signora, se le “beta”(ossia la beta gonadotropina corionica umana, abbreviata in beta-hCG, l’ormone che sostiene la gravidanza) sono in salita significa che la gravidanza sta procedendo. Le allego un link per capire meglio come interpretare questi valori.

https://www.bimbisaniebelli.it/gravidanza/beta-hcg

Attenzione che nella tabella le settimane vengono conteggiate a partire dal concepimento e non dalla ultima mestruazione come solitamente siamo abituati a fare noi ginecologi. Quindi lei in data 15 ottobre aveva delle beta corrispondenti a 2 settimane dal concepimento invece che tre come ci saremmo aspettati in base all’inizio dell’ultima mestruazione in data 8 settembre. E’ possibile che lei non abbia ovulato e quindi concepito in 14° giornata ma circa una settimana più tardi. Immagino lei abbia in programma di effettuare a breve un controllo ecografico. Tenga presente che, al di sotto di un valore di beta pari a 1000 mUI/ml non si riesce nemmeno a visualizzare la camera gestazionale nell’utero quindi il mio consiglio sarebbe di attendere la fine del mese di ottobre per effettuare questo controllo. Spero di esserle stata utile, a disposizione se desidera, cordialmente.



