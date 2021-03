Dubbio sul valore dell’ormone beta-hCG

Una domanda di: Valeria

Gentile dottoressa, le scrivo in merito ai valori beta. Venerdì ho eseguito

il primo prelievo (152) oggi, lunedì, sono 323. Mi preoccupa il raddoppio

dopo 72 ore quando so che dovrebbero raddoppiare in 24/36 ore. Lei cosa

pensa in merito? Sono un po’ preoccupata. Il mio ginecologo mi ha detto che

all’inizio può accadere e che fra 5 giorni devo ripeterle. Grazie, attendo

suo nuove. Sono già mamma di un bambino di 2 anni e mezzo.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, non so come mai il suo ginecologo le abbia prescritto il dosaggio delle beta-hCG, ad ogni modo le confermo che non aumentano con precisione matematica e quindi se le vediamo in aumento è già una buona cosa. Inoltre, mi risulta che debbano raddoppiare in un lasso di tempo maggiore di quello da lei indicato ossia 48 ore. E’ vero che nel suo caso sono trascorsi 3 giorni invece di 2 tra un prelievo e l’altro ma non mi sembra un motivo sufficiente per temere il peggio. Inoltre, sarebbe consigliabile non sottoporsi a tutti questi prelievi di sangue per accertarsi che tutto stia andando per il meglio: con un po’ di pazienza si potrebbe attendere la sesta/settima settimana per effettuare la prima ecografia di datazione della gravidanza.

Se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, facilmente se ne accorgerebbe per l’insorgenza di perdite ematiche…meglio non dissipare il suo sangue senza un reale bisogno, non crede? Spero di averla aiutata, mi tenga informata se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

