Dubbio sul valore dell’ormone beta-hCG

Una domanda di: Antonella

Ho un dubbio sui valori del beta.

Ultima mestruazione il 22/11.

Ho eseguito il transfer di 2 embrioni il 12/12.

I valori del beta fatto finora sono:

22/12: 45

28/12: 371

30/12: 465

Devo preoccuparmi?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

il terzo valore che riferisce non è molto bello. Occorre ripetere il dosaggio della gonadotropina corionica umana (beta-hCG) lunedi, per appurare se l’andamento esprime che la gravidanza è in evoluzione. Deve dunque pazientare altri due giorni. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

