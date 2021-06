Dubbio sul valore dell’ormone beta-hCG

Una domanda di: Ilaria

Ho un dubbio sulle mie beta-hCG. Ultimo ciclo il 2 maggio.

Lunedi 7 giugno erano 320.

Oggi 14 giugno sono 915.

C’è qualcosa che non va?





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile lettrice,

posto che i valori che riporta corrispondono alla sua epoca di gravidanza, quello che conta è che il valore della gonadotropina corionica umana (beta-hCG) aumenti con il passare dei giorni. Se già non lo ha fatto, fissi comunqe il primo controllo dal ginecologo così si toglierà ogni dubbio. In generale non c’è alcun bisogno di continuare a effettuare il dosaggio delle bete-hCG, salvo il caso in cui sia il medico a prescriverlo (ma non mi sembra sia il suo caso). Non serve cioè effettuarlo di propria iniziativa: una volta appurato che la gravidanza è iniziata (e per questo basterebbe il normale test casalingo che si esegue sulle urine) per scoprire se tutto va bene è sufficiente attendere il controllo dal ginecologo. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto