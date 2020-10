Dubbio sulla circonferenza cranica di una piccolissima

Una domanda di: Luca

Buongiorno, vorrei avere un parere su un argomento che mi sta un po’ preoccupando. Allora mia figlia, nata il 9 settembre 2020 a 41+5 con parto naturale indotto, presentava le seguenti misure : 3530 kg, 51 cm, cc 34 cm. Ora ha un mese esatto e la cc è di 36 cm. Fontanella anteriore alla nascita 1×1. Vorrei sapere se ci potrebbero essere problemi di microcrania.

Grazie molte.





La microcefalia non era presente alla nascita per i dati che ha esposto (34 cm), la fontanella anteriore può essere di un cm di diametro e questo non è un problema: l’importante è che non avvenga una precoce saldatura dei bordi per cui attraverso la visita il pediatra può valutare non solo la circonferenza ma anche e soprattutto la persistenza della fontanella anteriore aperta. La crescita armoniosa del cranio, senza diametri alterati in lunghezza (dolicocefalia) o in larghezza (plagiocefalia) garantisce una situazione regolare sempre che la bimba non presenti anomalie del sistema nervoso. Ripeto, la visita dal pediatra risolverà eventuali dubbi. Con cordialità.

