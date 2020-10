Dubbio sulla data di concepimento

Una domanda di: Marianna

Scrivo in merito a un dubbio sulla data del concepimento. Ultima mestruazione 28/06 con cicli regolari da 28/30 giorni.

Rapporti completi con eiaculazione interna dal giorno 8 al giorno 12 luglio.

Ulteriore rapporto il 24 luglio (uno/due giorni prima del ciclo successivo, non arrivato). Test con rilevazione settimane eseguito in data 28/07 con esito incinta 3+

settimane. Prima ecografia il 20/08 con lunghezza feto1,5 cm. Seconda ecografia il 22/09 con lunghezza feto 5,9 cm. E’ possibile stabilire se il rapporto del 24 luglio, con ragionevole certezza, sia escludibile come fecondante? Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Gentile signora, dai dati che mi ha fornito si può dedurre che con tutta probabilità il concepimento è avvenuto attorno al 9 luglio in quanto lei risultava incinta rispettivamente di 8 settimane all’ecografia del 20 agosto e di 12 settimane e 6 giorni a quella del 22 settembre.

Il concepimento non può proprio essere avvenuto in data 24 luglio in quanto alle ecografie suddette l’embrione avrebbe avuto misure decisamente inferiori. Lo sviluppo dell’embrione nelle prime 12 settimane di gravidanza è infatti predefinito e quindi fa fede la datazione ecografica in caso ci siano discrepanze rispetto alla data d’inizio dell’ultima mestruazione. Nel suo caso è possibile che il concepimento sia avvenuto in anticipo di qualche giorno, ossia appunto il 9 luglio invece che il 12 luglio, cosa che ulteriormente ci conferma che al 24 luglio era già in dolce attesa. Spero di averla aiutata, a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

