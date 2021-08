Dubbio sulla datazione della gravidanza

Una domanda di: Caterina

Gentilissima Dottoressa,

ho un dubbio che mi assale, soprattutto in queste ultime settimane di

gravidanza.

Ho avuto le ultime mestruazioni il giorno 30/11/2020; ho eseguito la

prima ecografia in data 25/01/2021, a otto settimane esatte e il valore

del CRL era di 1.75 cm. La data presunta del parto è il 6 settembre

2021, confermata con l’ecografia.

Chiedo se può essere che io sia rimasta incinta con un rapporto non

protetto il 24 di novembre in quanto le mestruazioni avute il 30/11

erano scarse rispetto al solito, oppure il concepimento deve essere

avvenuto comunque nel mese di dicembre.

Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, mi dispiace che lei oltre alla “tremarella” per l’imminente parto abbia anche la preoccupazione sull’inizio di questa gravidanza.

Guardi, dai dati che mi ha indicato posso confermarle che il concepimento è avvenuto necessariamente nel mese di dicembre.

Se lei fosse rimasta incinta il 24 di novembre, il suo termine sarebbe stato il 18 di agosto e soprattutto alla prima ecografia a gennaio (quella più importante per datare la gravidanza) il suo piccolo sarebbe stato già di 11 settimane e quindi con un CRL pari a 4 cm!

Come vede i valori non tornano nella maniera più assoluta.

Le faccio i miei auguri per questa ultima parte della dolce attesa e per la meravigliosa avventura della maternità.

A disposizione se desidera, cordialmente.

