Dubbio sulla paternità

Una domanda di: Lucia

Le scrivo poiché ho dei dubbi riguardo al rapporto

fecondante. Il 22 agosto 2020 ho un aborto spontaneo alla 6 settimana. Ho

sempre avuto cicli irregolari con ritardo anche di tre settimane. Mi ritorna

il ciclo il 2 ottobre. E nuovamente il 9 novembre. Il 21 novembre ho un

rapporto con una persona ma non eiacula internamente. Il 24 novembre ho un

rapporto completo con mio marito che eiacula dentro. Il 25 prendo Ellaone.

Ricordo di aver avuto in rapporto con mio marito il 6 dicembre ma non

ricordo se in precedenza ne ho avuto altri perché non li segnavo. Le

mestruazioni dovevamo venirmi il 7 dicembre ma il 12 dicembre faccio un test

di gravidanza ed è negativo. Il 19 un secondo test esce positivo. Il 22

faccio le beta e il risultato è 684. Ad oggi sono di 23 +1. Il ginecologo mi

ha messo come ultima mestruazione il 18 novembre e presunto parto il 25

agosto. Ora vorrei capire quale è stato il rapporto fecondante perché sono

terrorizzata che possa non essere di mio marito. Ho fatto un errore il più

grande della mia vita e sono in panico totale. Aspettiamo una bimba e ciò mi

manda in confusione più totale perché in famiglia di mio marito sono tutti

maschi… Spero in una sua risposta. Grazie.





Cristiana De Petris Cristiana De Petris Gentile signora,

purtroppo il ciclo irregolare non ci aiuta.

Comunque anche se avessimo la certezza di quando la signora abbia ovulato non potremmo discriminare un rapporto da un altro con assoluta certezza.

L’unica soluzione, se il dubbio è così forte, è un test di paternità prenatale non invasivo. Tramite un prelievo ematico alla signora ed un prelievo ematico ad uno dei due presunti padri potremmo allora riuscire a capire chi sia il padre biologico. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto