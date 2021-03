Dubbio sulla pillola del giorno dopo

Una domanda di: Anna

Salve io ieri ho preso la pillola del giorno dopo, ma la pillola non l’ho presa subito ma dopo 8 ore, posso comunque essere incinta? Perché io ho un gran male al seno parte del cappezzolo e sotto alla pancia se me la tocco mi fa male, devo comunque farmi un test di gravidanza?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

le pillole per la contraccezione d’emergenza sono due e si chiamano “del giorno dopo” (levonorgestrel) o “dei cinque giorni dopo” (ulipristal): questo sta a significare che non è necessario assumerle immediatamente dopo il rapporto a rischio, anche se è vero che prima si prendono più è probabile che funzionino. Direi quindi che lei ha usato la pillola del giorno dopo nei tempi assolutamente corretti. Posto questo l’efficacia non è del 100 per cento per cui è possibile che lei sia incinta, ma a prescindere dai sintomi che riferisce perché, creda, è davvero impossibile che il concepimento si evidenzi con indolenzimento al seno e dolori al ventre il giorno dopo il rapporto sessuale. Quindi per ora non possiamo saperlo: potrebbe anche essere avvenuto ma non sono certo i disturbi di cui mi parla a provarlo. Tra un paio di settimane può invece sì essere opportuno fare il test di gravidanza. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto