Dubbio sulla posizione della placenta

Una domanda di: Grace

Sto affrontando una gravidanza in Medio Oriente e sono alla 12ma settimana. La

ginecologa qui mi ha detto dopo un’ecografia che la mia placenta è bassa ma

che questo evento può scomparire man mano che il feto cresce.

Posso fare qualcosa per farla risalire o evitare alcune cose?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora, l’inserzione placentare in una gravidanza può avere

molte sedi: anteriore laterale, posteriore, fundica e talvolta può essere

posizionata davanti all’orifizio uterino interno. In quest’ultimo caso si

tratterebbe di una placenta previa centrale. Esistono ovviamente molteplici

variabili tra le quali la posizione del margine che giunge in prossimità

dell’orifizio uterino interno.

Quest’ultima tende ad avere una evoluzione favorevole in quanto col

proseguimento della gravidanza il margine placentare si allontana sempre più

dall’orifizio uterino interno, permettendo quindi un passaggio fisiologico

della parte presentata nel canale parto, senza che la placenta possa essere

di disturbo al fisiologico andamento del travaglio e dell’espulsione del

feto. Con la prossima ecografia saprà come sta evolvendo la situazione, quindi occorre avere pazienza. Nel frattempo non c’è nulla da fare per modificare la situazione che però, a mio avviso, non desta preoccupazione tant’è che la sua ginecologa le ha già detto che probabilmente tutto si risolverà con il progredire della gravidanza. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto