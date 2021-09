Dubbio sulla temperatura basale

Una domanda di: Caterina

Da ieri – lunedì 13 settembre – la mia temperatura basale – che misuro

sempre appena sveglia al mattino – è scesa: nei giorni precedenti era

intorno ai 36,7/8 e si è abbassata a 36,4. Da venerdì 10 settembre ho anche

spotting (cosa cui sono abituata, ho sempre cinque/sei giorni di spotting

marrone scuro leggero prima del ciclo vero e proprio). Quello che non

capisco è come mai, nonostante l’abbassamento sia avvenuto ormai più di 24

ore fa, non compaia il ciclo. Sono certa di non essere incinta. Il mese

scorso, mentre la durata abituale del mio ciclo è di 24/25 giorni, il ciclo

è durato 29 giorni (al punto da indurci a credere che fosse una gravidanza).

Ho 44 anni, ma ho letto che uno dei segnali della menopausa è che il ciclo

si accorcia, non il contrario. Quale potrebbe essere la causa di questa non

corrispondenza tra temperatura basale e ciclo?

Grazie mille e buon lavoro.





Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile signora,

capisco la sua ansia di avere una gravidanza, ma la sfera di cristallo non esiste!

Faccia il dosaggio dell’ormone beta-hCG fra qualche giorno e stiamo a vedere.

Avrà sicuramente un centro che la sta seguendo, che conosce le sue condizioni e lo stato funzionale dell’asse ipotalamo/ipofisi/ovaio.

Spero che abbia eseguito i test preconcezionali, che assuma l'acido folico e che sia in ordine con la vaccinazione COVID-19. Con cordialità.