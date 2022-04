Dubbio sulla terza dose del vaccino anti-CoVid in gravidanza

Una domanda di: Carla

Di solito non mi consulto con dottori on-line però nel suo caso ho una stima per lei molto alta e mi fido ciecamente, perché in questi due anni tanti sono stati gli specialisti o virologi che hanno cambiato idea e quindi mettendoci insicurezze e sfiducia verso i dottori. Ho 45 anni sono alla 24ma settimana di gravidanza (sesto mese) ho due dosi di vaccino anti-Covid però la terza dose dovevo farmela a febbraio, ma per motivi di esami più approfonditi della gravidanza per sospetta trisonomia 7 ho rimandato fino ad ora. La mia domanda è: posso fare la terza dose o devo ripetere il ciclo vaccinale? Vorrei delle rassicurazioni per il vaccino e se non mi vaccino nel caso contraessi il virus cosa mi potrebbe succedere?



Matteo Bassetti Matteo Bassetti Gentile signora, credo che debba fare la terza dose adesso, senza bisogno di ripetere tutto il ciclo vaccinale. Consiglio dopo due-tre settimana dalla somministrazione del richiamo (dose booster) di eseguire un esame sierologico volto a verificare la risposta anticorpale che il suo organismo ha fornito. Per il resto, evitare il contagio soprattutto in gravidanza è quanto di meglio si possa fare: per proteggersi bisogna indossare la mascherina nei luoghi chiusi ed evitare assembramenti. Insomma, occorre osservare le semplici regole che in questi due anni abbiamo imparato a conoscere. Con cordialità.