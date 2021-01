Dubbio sull'”anello”

Nel periodo della sospensione del contraccettivo ormonale si è comunque al riparo dalla possibilità di una gravidanza.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Una domanda di: katia Buongiorno,vorrei un chiarimento sul Nuvaring.Porto l’anello da 4 mesi, l’ho sempre inserito e tolto lo stesso giorno e alla stessa ora. Volevo sapere se durante l’assenza del Nuvaring e quindi nell’attesa del ciclo mestruale, è possibile avere rapporti completi senza incorrere in gravidanze indesiderate? Grazie mille per l’attenzione.

