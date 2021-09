Dubbio sull’aspetto dell’ombelico

Una domanda di: Valentina

A mia figlia (nata il 17 agosto), oggi è caduto il cordone ombelicale, dopo quasi 19 giorni. Ho pulito (una volta caduto), con acqua ossigenata come mi è stato detto al momento delle dimissioni. Sono perplessa su com’è l’ombelico. Le allego foto.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

verifichi che in 2-3 giorno che dall’ombelico non escano siero, sangue e/o pus. Dovrebbe in qualche giorno asciugarsi. Continui nella pulizia e nell’uso dell’acqua ossigenata. Non si preoccupi invece se l’ombelico appare doppio o gonfio all’interno, in quanto nel tempo ci sarà una normalizzazione della sua forma, con una sorta di “trazione” verso l’interno. Se invece la secrezione di qualsiasi natura rimane presente all’interno dell’ombelico, faccia valutare la situazione del pediatra curante. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

