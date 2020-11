Dubbio sulle quantità di acido folico

Una domanda di: Rossella

Salve, vorrei sapere se vi sono delle controindicazioni nell’assumere acido folico (400 mcg) associato a un altro integratore per supportare una

regolare ovulazione (conceive plus – ovulation support), dato che quest’ultimo contiene 100 mcg (da assumere giornalmente).

Non sono incinta, ma sto cercando una gravidanza, quindi mi chiedevo se l’assunzione di questi due integratori fosse compatibile.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora e mi scusi per l’attesa. Non ci sono controindicazioni ad assumere sia acido folico da 400 microgrammi che un altro integratore in cui se ne aggiungono altri 100 microgrammi. Pensi che in alcuni casi in gravidanza si prescrive la Folina da 5 mg ossia un dosaggio dieci volte tanto quello che assumerebbe lei con questi due integratori! L’assunzione di acido folico in vista del concepimento è quella più utile a scongiurare il rischio di difetti del tubo neurale (ossia la spina bifida) e di solito la si prosegue anche per tutto il primo trimestre di gravidanza.

Mi permetto solo di consigliarle di assumerlo lontano da the e latticini, così da facilitarne l’assorbimento.

Spero di averla aiutata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



