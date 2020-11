Dubbio sull’aumento dell’ormone beta-hCG

Una domanda di: Enrica

La settimana scorsa ho fatto le beta ed erano 26.600, dopo 4 giorni le ho ripetute ed erano arrivate a 27.700 non erano raddoppiate. Il giorno dopo vado a fare l’ecografia e si vedono embrione e battito cardiaco, siccome ho avuto due mesi fa una biochimica (cioè una gravidanza che si è interrotta prima che fosse visibile ecograficamente, n.d.r.) sono praticamente sempre in ansia che qualcosa non vada come dovrebbe, secondo lei è normale che non siano raddoppiate ? Si sta rallentando qualcosa?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora, l’incremento delle beta-hCG è variabile per ogni gravidanza.

Generalmente nei primi giorni l’aumento è del 30 per cento a distanza di qualche giorno tra i due prelievi .

In ogni caso avere visualizzato l’embrione vitale è di per sè testimonianza di benessere. In alcuni casi in accordo con il suo specialista di fiducia possono essere utilizzati prodotti con il progesterone nel primo trimestre per “aiutare “la gravidanza nel suo sviluppo iniziale e ridurre il rischio di aborto nel primo trimestre.

Auguroni.

