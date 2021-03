Dubbio sull’azione dell'”anello”

Una domanda di: Chiara

Ho inserito per la prima volta l’anello vaginale giovedi 25/02 ed ho avuto un rapporto con il mio compagno mercoledì 03/03 volevo sapere se quel giorno avevo già una “copertura” anticoncezionale o no. Sto attendendo la mestruazione che dovrebbe arrivare domani.

Grazie mille.





Se il 25 febbraio era il primo giorno di mestruazione certamente è coperta, ma visto che erano comunque passati sette giorni dall’inserzione sì comunque. Le ricordo che l’anello contraccettivo deve essere rimosso dopo tre settimane consecutive di applicazione, lo stesso giorno della settimana in cui era stato inserito la primissima volta. Se la prima volta è stata di lunedì, va rimosso di lunedì tre settimane dopo, possibilmente alla stessa ora. Il lunedì successivo, quindi dopo sette giorni, va applicato di nuovo. L’emorragia da sospensione, cioè la mestruazione fittizia, di solito appare 2-3 giorni dopo la rimozione delll’anello ed è possibile che non sia giunta alla fine quando arriva il momento di rimetterlo. Per quanto riguarda la prima volta che si usa, deve essere applicato tra il primo e il quinto giorno di mestruazione (mai dopo!). Nei primi sette giorni del primo ciclo di utilizzo è consigliabile usare il profilattico, ma questo vale solo la prima volta, dopodiché si è sempre coperte. Con cordialità.

