Dubbio sulle conseguenze dell’orchite

Una domanda di: Daniele

Buonasera gentili dottori. Vorrei sapere se un’ orchite dovuta alla parotite o in generale anche non alla parotite, può compromettere la sterilità solo se contratta in età post puberale o se la può compromettere anche nell’eventualitòà in cui colpisse un bambino. Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli L'orchite è una infiammazione/infezione dei testicoli: è più importante in età adolescenziale e adulta di quanto lo sia nel bambino perché può deteminare blocco transitorio della spermatogenesi (cosa che avviene dopo la pubertà) o situazioni di atrofia ghiandolare con sterilità possibile. Raramente nell'infanzia si determina l'orchite e ancor più raramente si crea una atrofia del testicolo. Con cordialità.