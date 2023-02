Dubbio sulle dimensioni del cervelletto dopo la “morfologica”

Se nel referto stilato dal medico che ha effettuato l'ecografia sta scritto che è tutto nella norma, significa che non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Lily, tra gli organi che sono valutati con l’ecografia di screening del II trimestre (chiamata anche “morfologica” o “strutturale”) vi è il cervelletto di cui bisogna studiare la morfologia (come è fatto) e misurare il diametro trasverso. Solo considerando i due parametri, morfologia e misura, si può valutare se è nella norma oppure no, poi ovviamente va studiata l’anatomia del cervello (ventricoli cerebrali, talami, cavo del setto pellucido) e prese le altre misure. In pratica, la valutazione deve essere complessiva e conta ciò che è scritto nel referto: se c’è scritto che va tutto bene, siamo a posto così. Comunque, in linea generale, ci preoccupa un cervelletto piccolo, non un cervelletto grosso. Le consiglio di riparlarne con il medico che ha fatto l’ecografia. Con cordialità.

Gli Specialisti Rispondono

Non è possibile per uno specialista giudicare le scelte terapeutiche di un collega, specialmente nell'eventualità in cui non possa disporre di tutte le informazioni necessarie a inquadrare il caso clinico. Le spiegazioni relative a quanto viene prescritto vanno chieste al proprio curante. »

Gli Specialisti Rispondono

Ogni specialista ha le sue precise ragioni quando indica il da farsi rispetto a un neo, in particolare quando i singoli pareri vengono espressi a distanza uno dall'altro. »

Gli Specialisti Rispondono

Una volta escluse le cause organiche, occorre pensare che la comparsa di una tosse che non risponde ad alcuna cura e non dà tregua durante la giornata sia in relazione con un disagio emotivo che può avere come origine un problema legato alla scuola (e ai compagni). »