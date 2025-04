Dubbio sulle misure del sacco vitellino

Quando il ginecologo che effettua l'ecografia non comunica che c'è qualcosa che non va è meglio non immaginare il contrario, ma limitarsi ad attendere, come da lui indicato, il controllo successivo.

Mi trovo alla 6^ settimana di gravidanza tre giorni fa ho fatto la prima visita in cui si vedeva solo la camera gestazionale, il sacco vitellino di misura 5mm e un piccolo puntino che pulsava. Ora avendo avuto un aborto in precedenza e cercando su Internet le misure normali del sacco vitellino, ho letto che la misura di 5mm a sei settimana non è un buon segno. La prego mi aiuti a darmi delucidazioni. La mia ginecologa non mi ha accennato nulla al riguardo se non una visita tra dieci giorni. Distinti saluti.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora,

mi creda, farebbe meglio ad affidarsi con fiducia alla sua ginecologa che ha studiato almeno 11 anni per fare il mestiere che fa e che le ha dato l'indicazione corretta: prossimo controllo tra 10 giorni, piuttosto che al dr Google che sui banchi di università non ha passato neppure un giorno. Quado c'è qualcosa che non va, il medico è tenuto a dirlo quindi stia tranquilla nell'attesa del prossimo controllo quando il quadro sarà ancora più chiaro. Cari saluti.



