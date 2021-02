Dubbio sulle poppate notturne

Una domanda di: Stesy

Salve, il mio bimbo ha 6 mrsi e 10 giorni. Allattato esclusivamente al seno,

abbiato iniziato lo svezzamento a 5 mesi a causa del mio rientro a lavoro. Ha

sempre mangiato almeno un paio di volte la notte. Ora però mangia quasi

sempre anche a cena e fa l’ultima poppata verso le 21.00. È corretto

continuare ad attaccarlo un paio di volte la notte (a sua richiesta) o

dovrei toglierle?

Grazie mille.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

se il piccolo dorme non va svegliato per offrirgli la poppata, ma se di notte cerca il seno non ci sono motivi per negarglielo.

Certo nel tempo le poppate notturne dovrebbero ridursi, per cui non incentivi i risvegli, ma favorisca la continuità del sonno, magari iniziando a vedere se quando si sveglia per farlo riaddormentare può bastare fargli qualche coccola o se il risveglio è davvero per reclamare la poppata, nel qual caso va accontentato. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto