Dubbio sull’ecografia transvaginale

Una domanda di: Valentina

Ho avuto una gravidanza anembrionica con aborto interno, volevo sapere se è possibile che dopo una gravidanza anembrionica con aborto interno è normale che con l’ecografia transvaginale non si veda più nulla? Ho fatto la visita ginecologica e non si vedeva più nulla …



Buongiorno signora, se ho ben compreso mi sta chiedendo se è normale che dopo aver visualizzato con un’ecografia ginecologica una camera gestazionale priva di embrione quindi con diagnosi di aborto interno con ovo anembrionato nei giorni successivi, a un ricontrollo, non sia più evidente la camera gestazionale.

Si può succedere perché è anche possibile che con delle perdite ematiche siano usciti i componenti della camera gestazionale e che quindi si sia pulito l’utero. In questa eventualità è senz’altro verosimile che con l’apparecchio ecografico non sia più visibile la camera gestazionale, anche se in assenza dell’embrione.

Per maggiore sicurezza potrebbe essere indicata l’esecuzione di due dosaggi delle beta-hCG a distanza di qualche giorno, per essere certi che i valori siano in diminuzione, a conferma dell’avvenuta espulsione della gravidanza abortiva. Sperando di esserle stato utile, la saluto con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

