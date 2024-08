Dubbio sull’efficacia della pillola

Una domanda di: Sofia

Ho 20 anni, scrivo per confrontarmi un attimo anche con voi specialisti poiché in questi ultimi giorni mi è sorto un grande dubbio. È da fine marzo di quest’anno che assumo la pillola Slinda, per problemi dovuti ad intensi dolori mestruali e devo dire che sta facendo il suo effetto. La ginecologa però mi aveva avvertito che per i primi tre mesi avrei potuto riscontrare delle perdite e così è stato, ma solo tra fine maggio e inizio giugno e in questi ultimi giorni di luglio (le date in cui sono avvenute le perdite dovrebbero corrispondere a metà ciclo, tutte avvenute per max 5 giorni) e adesso mi trovo al quarto mese di pillola. Quest’ultima l’ho sempre assunta alla stessa ora e non ho mai fatto ricorso a farmaci che potessero interferirne sull’efficacia. La domanda è la seguente: queste perdite potrebbero essere dovute al fatto che il mio corpo si sta ancora abituando, oppure, potrebbero essere un segnale che la pillola ha un dosaggio errato, troppo basso e quindi potrebbe non bloccare a pieno l\’ovulazione e di conseguenza non mi coprirebbe come contraccettivo. Questo è ciò che mi spaventata di più.

Grazie in anticipo!!



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Carissima Sofia,

non esistono pillole che non funzionano perché quel dosaggio non va bene. È un po’ una leggenda metropolitana. Le perdite sono solo una seccatura e spingono a cambiare la pillola per vivere meglio. Tutto qui.

