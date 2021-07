Dubbio sull’esito del test di screening

Una domanda di: Stefania

Ho 35 anni e sono alla mia seconda gravidanza e

giorno 22/06/21 a 12 più 2

ho effettuato lo screening.

Le invio i dati :

Tn 2.0

Crl 59,3

Osso nasale presente

Esami sangue effettuati a 11+2

Free beta hgc 41,5 UI/l ( 0,757 mom)

Papp-a 1,270. UI/l ( 0,412 mom )

Trisonomia 21 rischio base 1:240

Rischio corretto 1:1153

Trisonomia 18 rischio base 1:574

Rischio corretto 1:5832

Trisonomia 13 rischio base 1:1804

Rischio corretto 1:11065

Questo il risultato del test combinato!

Come le sembra ?

Poi ho letto che se la Papp-a è bassa c’è rischio di non portare a termine la

gravidanza! Mi può dare maggiori delucidazione al riguardo perché sono molto

spaventata e volevo capire come sono i miei risultati !

Grazie mille.



Cristiana De Petris Cristiana De Petris Gentile signora,

da quello che leggo si evince, fortunatamente, che il rischio corretto di T21 (rispetto a quello di base) è notevolmente migliorato. Il valore della Papp-a è in effetti un po’ basso e potrebbe essere associato a preclampsia. C’è un test di screening proprio per valutare il rischio di preclampsia (solitamente si effettua tra la decima e la tredicesima settimana gestiazionale tramite prelievo ematico per il rilevamento di PLGF e PAP-A, misurazione della pressione arteriosa ed ecografia). Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto