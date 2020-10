Dubbio sull’esito della isteosalpingografia

Una domanda di: Fabiana

Vorrei chiedere supporto per capire l’esito della mia isterosalpinografia:

All’esame diretto del piccolo bacino non particolari di rilievo. Attraverso isterosalpingografo convenzionale viene introdotto mdc idrosolubile ad

opacizzare cavità uterina con morfologia e dimensioni nella norma, lievemente laterodeviata verso destra, non si evidenziano significativi

difetti di riempimento al suo lume.

Le tube sono pervie, regolarmente canalizzate sino alla porzione ampollare bilateralmente e con conservato passaggio di mdc in cavo peritoneale

bilateralmente, evidenziandosi tardivamente tendenza al ristagno nella pelvi di mdc in possibile rapporto a modesti fenomeni aderenziali.

È positivo il risultato? Capisco che le tube sono aperte, che è già buono, ma non sono sicura che sia tutto completamente a posto.

Grazie della disponibilità.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Gentile signora, direi che la sua isterosalpingografia è andata molto bene: l’utero e le tube hanno anatomia regolare e in particolare le tube sono pervie ossia aperte al passaggio del mezzo di contrasto in tutta la loro lunghezza (la porzione ampollare è quella più lontana dall’utero, dove avviene il fatidico incontro tra la cellula uovo e gli spermatozoi in occasione del concepimento)

Oltrepassate le tube, il mezzo di contrasto arriva nella pelvi e qui il radiologo ha segnalato una tendenza al ristagno dello stesso mezzo di contrasto, collegabile a delle possibili aderenze di minima entità. In caso lei non avesse sintomi particolari a carico del transito intestinale (ossia stipsi cronica) o storia di interventi chirurgici pregressi sull’addome (ad esempio appendicectomia) o infine storia suggestiva per endometriosi non darei troppo peso a quest’ultima informazione.

Dato che questo esame viene solitamente effettuato per confermare la pervietà delle tube, direi che nel suo caso è andato bene e che quindi lei non presenta ostacoli sul piano anatomico al concepimento spontaneo (sempre che siate interessati a ricercare una gravidanza!)…speriamo di risentirci presto con buone nuove! Cordialmente.

