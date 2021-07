Dubbio sull’esito della translucenza

Una domanda di: Teresa

Gentilissima dottoressa,

ho fatto stamattina la Translucenza nucale a 13+1 ed ho 30 anni. I risultati

mi preoccupano per la trisomia 21 perché mi danno un risultato intermedio,

di seguito i dettagli:

Fhr 166 bpm

Crl 69,0 km

Nt 2,50 mm

Dbp 22,6 mm

Trisomia 21

Rischio base 1:652

Rischio 1:482

Resto in attesa, grazie mille.



Cristiana De Petris Cristiana De Petris

Gentile signora,

lei in effetti ha un rischio intermedio. Dovrebbe consultarsi con il suo ginecologo per valutare l’esame sul DNA fetale (ricordando sempre che il test è comunque di screening e non diagnostico). Sappia comunque che l’esito è solo indicativo, “intermedio” non vuole dire “alto” però suggerisce senz’altro di approfondire.

Il suo ginecologo saprà comuqnue come guidarla. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Con cordialità.

