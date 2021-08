Dubbio sull’esito delle indagini sullo sperma

Una domanda di: Giulia

Io e il mio compagno (entrambi 37 anni) stiamo cercando di avere un bimbo, è

passato quasi un anno da quando abbiamo cominciato la ricerca, ma ancora

nulla. Sia io che lui abbiamo provveduto a fare vari controlli (io i

classici esami del sangue ormonali e risulta tutto ok, lui spermiogramma,

visita andrologica e spermiocoltura.)

Le allego l’ultimo spermiogramma effettuato, gentilmente potrei avere un

parere? E’ buono o devo preoccuparmi? Preciso che qualche anno fa è stato

operato di varicocele di II grado.

Inoltre l’andrologo gli ha consigliato degli integratori da prendere

(Fertiduo).

La cosa che però ho scoperto è che anni fa aveva già fatto altre volte lo

spermiogramma e sulla ricetta medica c’era scritto come diagnosi

“infertilità” e l’esito dello spermiogramma riportava nelle conclusioni

teratozoospermia.

In tuttoquesto volevo sapere se c’è la possibilità di rimanere incinta in

modo naturale o se invece bisogna ricorrere a delle tecniche particolari.

La ringrazio per la risposta.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

lo spemiogramma sembra normale per quanto riguarda le caratteristiche degli spermatozoi. Ci sono però motli globuli bianchi, indicativi di infiammazione o infezione. Suggerirei oltre alla spermiocoltura un tampone uretrale per comprendere l'origine dello stato infiammatorio. Con cordialità.