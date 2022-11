Dubbio sull’esito dell’isterosalpingografia

Una domanda di: Lucia

Buongiorno le allego l’esame dell’ isterosalpingografia: il ginecologo mi ha detto che fino a febbraio non mi fare fare nessun esame sperando in una bella notizia. Secondo lei posso sperare? Grazie per la risposta.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, questo esame ci dice che le sue tube sono aperte e la cavità è normale. Le attuali linee guida suggeriscono di incominciare a fare indagini dopo un anno di ricerca del figlio infruttuosa, se la donna ha meno di 35 anni. Dipende quindi da quanto tempo sta provando. Se fosse più di un anno occorrerà indagare anche l'assetto endocrino (effettuando l'esame del sangue per i dosaggi ormonali) ed effettuare indagini anche sul partner. Con cordialità.