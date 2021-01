Dubbio sull’eutirox

Una domanda di: Clizia

Sono alla mia seconda

gravidanza e dagli esmai per il dosaggio degli ormoni tiroidei è emerso che la mia tiroide è fiacca. Così la mia dottoressa mi ha prescritto l’eutirox 25 (una compressa al mattino) e mi ha detto che i valori incidono sulla

gravidanza. Ora mi chiedo se mi devo preoccupare. È la prima

volta che prende eutirox perché mai avuto problemi di tiroide, non ho avuto

perdite e dall’ecografia è emerso che va tutto bene. Cosa devo pensare?





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

confermo la correttezza della prescrizione. va benissimo che lei assuma 25 microgrammi di Eutyrox. Se ben compensata, l’alterazione della tiroide non dà problemi. Con cordialità.



