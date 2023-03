Dubbio sull’inserimento del pessario

Una domanda di: Alexandra

Salve! Dato che oggi ho fatto la morfologica e sono a 22 settimane +1, mi è stato detto che dovrei mettere il pessario perché ho la cervicometria 29 mm con funneling di 7 mm…adesso io chiedo un suo parere al riguardo perché già sto mettendo il progesterone. La bimba è tutto apposto niente fuori dal normale, ho l’ansia dopo questa cosa. Cordiali saluti.



Gentile signora, il pessario è un dispositivo medico intravaginale, realizzato in silicone, che può essere prescritto quando viene rilevato che la tenuta del collo dell’utero è diminuita. Serve dunque in casi selezionati per scongiurareun parto pretermine. Le posso assicurare che se ne viene consigliata l’applicazione significa che è opportuno farvi ricorso. Non è un dispositivo invasivo, posionarlo è facile e la sua utilità, quando necessario, è indiscussa. Il fatto che lei stia assumendo progesterone non è incompatibile con l’applicazione del pessario, né soprattutto né rende inutile l’uso. Si affidi al suo ginecologo curante che di certo sa quello che fa. Cari saluti.

