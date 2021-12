Dubbio sull’intervento di rimozione di un ovaio

Una domanda di: Emanuela

Ho 28 anni. Ho scoperto da sette mesi che avevo cisti sia a destra che ha sinistra nelle ovaie solamente con le cure nei mesi sono riuscita a fare in modo che la cisti nell’ovaia sinistra sparisse. E solo adesso sono in scadenza per la operazione in cui mi hanno detto dopo tutte le visite ed ecografie che l’ovaio destro è da togliere, per cui la mia domanda è si può rimanere incinta con solo un ovaio sinistro e poi cosa comporta o cosa devo fare: ci sono altre visite che dovrò fare? Cosa posso fare per essere di nuovo più sicura di me stessa ? Perché per dire la verità sono disperata e non mi sento più donna.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, se è ritenuto necessario procedere alla enucleazione della cisti, significa che il bilancio tra rischi e benefici è a favore dell'intervento. Questo però non significa togliere l'ovaio, anzi spesso senza la pressione della cisti l'ovaio lavora meglio. In generale, comunque anche con un ovaio solo è possibile procreare. Con cordialità