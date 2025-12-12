Due aborti e problemi di tiroide e di coagulazione

Una domanda di: Alice

Ho 36 anni e una storia di due aborti spontanei uno nel 2023 e uno a luglio di quest' anno e una tiroidite di Hashimoto in terapia dal 2001. A fine luglio il mio ginecologo mi ha fatto fare gli accertamenti dai quali sono risultata positiva a lupus anticoagulante, anticorpi anticardiolipina igG e beta2 glicoproteina igG, ripetuti dopo 12 settimane insieme alla genetica per trombofilia sono risultata negativa. Nel frattempo la endocrinologa mi ha sospeso 'eutirox per due mesi e i valori di funzionalità tiroidea sono rimasti nel range. Volevo sapere se è possibile che la malattia sia scatenata solo durante la gravidanza e nel caso ne avessi un'altra conviene fare terapia e controlli più serrati.



