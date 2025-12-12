Due aborti e problemi di tiroide e di coagulazione

Una domanda di: Alice
Ho 36 anni e una storia di due aborti spontanei uno nel 2023 e uno a luglio di quest' anno e una tiroidite di Hashimoto in terapia dal 2001. A fine luglio il mio ginecologo mi ha fatto fare gli accertamenti dai quali sono risultata positiva a lupus anticoagulante, anticorpi anticardiolipina igG e beta2 glicoproteina igG, ripetuti dopo 12 settimane insieme alla genetica per trombofilia sono risultata negativa. Nel frattempo la endocrinologa mi ha sospeso 'eutirox per due mesi e i valori di funzionalità tiroidea sono rimasti nel range. Volevo sapere se è possibile che la malattia sia scatenata solo durante la gravidanza e nel caso ne avessi un'altra conviene fare terapia e controlli più serrati.
Anna Maria Marconi
Gentile signora,
le consiglio di farsi seguire in un centro che si occupa di poliabortività. Non capisco a quale patologia si riferisca che può essere scatenata in gravidanza. Sia la coagulazione che la tiroide sono importanti per il mantenimento della gravidanza quindi un unico medico di riferimento che tenga le fila di tutto sarebbe l'ideale per lei. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
