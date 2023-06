Due aborti spontanei dopo due gravidanze andate a buon fine: perché?

Una domanda di: Stefania

Sono alla mia quarta gravidanza. La prima e la seconda sono andate bene, infatti ho avuto 2 belle bambine con 20 mesi di differenza. La terza gravidanza è arrivata dopo 8 mesi di tentativi e si è interrotta alla settima settimana (forse anche prima visto che ho fatto la prima ecografia a 7 settimane ma dentro la camera c’era solo un piccolo puntino bianco che non corrispondeva a un embrione di 7 settimane). La quarta gravidanza è in corso adesso, sono all 8ª settimana di una gravidanza gemellare di cui una camera però è vuota. Volevo chiedere perché mi succedono queste cose? Può essere che io abbia qualche carenza che non fa crescere i bambini? Può essere dovuto al fatto che prima degli otto mesi di tentativi ho perso 15 kg? Grazie in anticipo per la risposta.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, tutte le gravidanze indipendentemente dalla storia personale hanno rischio non quantificabile relativamente alla possibilità che si interrompano. Le cause possono essere molteplici, l’impianto avviene nel posto sbagliato, una situazione metabolica non perfetta, problemi legati a disfunzionalità della tiroide oppure problemi legati ad alterazione del patrimonio cromosomico di quelle cellule che si sono costituite dopo la fecondazione dell’uovo. Inoltre, potrebbe anche essere dovuto a problemi di tipo trombofilico o immunitario. Diverso è se il problema è relativo alla gravidanza gemellare che, come può ben comprendere, comporta situazioni più complesse nelle quali uno dei due embrioni può purtroppo non compiutamente svilupparsi o andare incontro a una evoluzione sfavorevole. Di solito quando questo accade la gravidanza superstite ha un decorso assolutamente normale e fisiologico con regolari controlli da programmare presso lo specialista di fiducia. Cordiali saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto