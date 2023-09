Due cardioaspirine assunte per sbaglio: ci sono rischi per il feto?

Una domanda di: Assunta

Volevo farle una domanda anche se non sono sicura di aver commesso questo errore. Sono incinta da 27+3 non so se ho assunto

nello stesso giorno due cardioaspirina ho questo dubbio. Può succedere qualcosa?



Gentile Assunta,

i farmaci antinfiammatori non steroidei (come l’aspirina) sono controindicati nel III trimestre di gravidanza per il rischio di chiusura del dotto di Botallo, vaso essenziale per la circolazione sanguigna fetale.

Il rischio di chiusura inizia, però, a diventare significativo dopo la 28a settimana di gravidanza, mentre prima è pressoché trascurabile. Inoltre, la cardioaspirina contiene un basso dosaggio di acido acetilsalicilico e anche nel caso di un’assunzione di due compresse la dose è inferiore rispetto a quella utilizzata per il trattamento della febbre e del dolore.

A mio parere è, quindi, improbabile che l’eventuale errore (se commesso) possa avere causato un aumento dei rischi per il feto. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

