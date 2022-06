Due genitori di gruppo sanguigno A possono avere un figlio “B”?

Una domanda di: Arianna

Salve. Vorrei sapere, se è possibile, se da due genitori di gruppo A può nascere un figlio di gruppo B. Se è proprio impossibile o se può esistere qualche raro caso. Inoltre, la determinazione del gruppo sanguigno in un laboratorio privato è una determinazione sicura o è meglio ripeterlo in ospedale? Grazie mille per la risposta.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, da due genitori di gruppo A può nascere un bambino di gruppo A oppure, se entrambi i genitori di gruppo A hanno “alleli recessivi” possono nascere bambini di gruppo 0 (25 per cento di probabilità). Non è possibile invece che nasca un bambino di gruppo B: eccezioni su questo punto non ci possono essere. Per quanto riguarda dove effettuare il test per la determinazione del gruppo sanguigno, qualsiasi laboratorio, pubblico o privato, può eseguirlo in modo attendibile. Nel caso in cui si fosse matematicamente sicuri della paternità, cioè che il padre biologico del bambino sia effettivamente l’uomo con gruppo sanguigno A, bisogna quindi pensare a un errore di trascrizione (può accadere!) e quindi può essere opportuno ripetere l’esame. Se anche dopo un’eventuale seconda volta dal test emergesse che il bambino è di gruppo B, mentre padre e madre sono di gruppo A, non resta che pensare che il papà biologico non sia quello che ha il gruppo A.

