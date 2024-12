Due pillole contraccettive insieme sono una contraccezione d’emergenza?

Una domanda di: Mery

A seguito di rapporti non protetti, ho assunto 2 pillole anticoncezionali a distanza di 72 h, tuttavia non sono sicura che il mio

partner sia venuto. Come mi consiglia di procedere?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile lettrice,

in che senso sta chiedendo come procedere? Due pillole contraccettive non hanno l’effetto della pillola del giorno dopo (levonorgestrel) né della

pillola dei cinque giorni dopo (ulipristal) cioè, se assunte in maniera estemporanea, non rappresentano una contraccezione d’emergenza. Ma lei prende

la pillola contraccettiva regolarmente? Non lo riferisce. Non si comprende neppure come mai non sappia dire se il rapporto sessuale sia stato completo

o no … Credo che nel suo caso non resti che attendere l’eventuale ritardo delle mestruazioni per fare il test di gravidanza. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

